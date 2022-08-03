WinkСериалыДочь за отца1-й сезон2-я серия
Дочь за отца (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Дочь за отца. Серия 2
Мелодрама, Криминал12+
Сезоны и серии
О сериале
Счастливая жизнь Веры заканчивается в один день. Она узнаeт, что еe отец сядет в тюрьму по ложному обвинению в коррупции и убийстве. Вера намерена выяснить правду, найти настоящих виновных в преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она устраивается работать в компанию, руководитель которой и подставил еe отца, но неожиданно для себя влюбляется в своего главного врага...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- АСАктриса
Алеся
Самоховец
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ИСАктёр
Игорь
Степанов
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- МПСценарист
Марина
Покровская
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко