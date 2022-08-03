Счастливая жизнь Веры заканчивается в один день. Она узнаeт, что еe отец сядет в тюрьму по ложному обвинению в коррупции и убийстве. Вера намерена выяснить правду, найти настоящих виновных в преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она устраивается работать в компанию, руководитель которой и подставил еe отца, но неожиданно для себя влюбляется в своего главного врага...

