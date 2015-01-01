Дочь за отца. Серия 1
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Дочь за отца
1-й сезон
1-я серия

Дочь за отца (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Дочь за отца. Серия 1
Мелодрамы, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Счастливая жизнь Веры заканчивается в один день. Она узнаeт, что еe отец сядет в тюрьму по ложному обвинению в коррупции и убийстве. Вера намерена выяснить правду, найти настоящих виновных в преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она устраивается работать в компанию, руководитель которой и подставил еe отца, но неожиданно для себя влюбляется в своего главного врага...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дочь за отца»