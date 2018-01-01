Дикая Роза (1987) (сериал, 1987) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 57Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 58Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 59Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 60Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 61Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 62Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 63Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 64Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 65Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 66Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 67Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 68Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 69Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 70Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 71Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 72Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 73Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 74Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 75Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 76Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 77Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 78Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 79Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 80Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 81Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 82Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 83Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 84Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 85Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 86Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 87Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 88Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 89Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 90Бесплатно
- 18+39 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 91Бесплатно
- 18+38 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 92Бесплатно
- 18+40 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 93Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 94Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 95Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 96Бесплатно
- 18+41 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 97Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 98Бесплатно
- 18+42 мин
Дикая Роза (1987)
Сезон 1 Серия 99Бесплатно
О сериале
Богатый наследник женится на бедной красавице и приводит девушку в семью, где ей не рады. Мегапопулярная на постсоветском пространстве мексиканская мыльная опера «Дикая Роза» — сериал с Викторией Кастро, звездой «Богатые тоже плачут», в главной роли.
Роза Гарсия выросла в бедности, но благодаря бойкому характеру никогда не давала себя в обиду. Из-за ее пацанских манер, любви к футболу и мужскому стилю в одежде ее прозвали Дикой. Однажды Роза оказалась в зажиточном районе города и забрела в сад богачей Линаресов, где попробовала сорвать сливы. Но воришку поймали, и, если бы не благородный хозяин Рикардо, пришлось бы ей отправиться в полицию. Роза сразу понимает, что влюбилась. А Рикардо как раз задумывает взять в жены первую попавшуюся девушку, чтобы насолить своим сестрам, мечтающим женить его на богатой наследнице. Так Роза переезжает в поместье семейства Линарес. Этот красивый и своенравный цветок тут же со всех сторон окружают интриги, но, к счастью, у него есть шипы.
Что будет, когда Роза узнает о том, что поначалу Рикардо не был в нее влюблен? Какие испытания ждут пару? Об этом расскажет «Дикая Роза» — смотреть все серии сериала можно на видеосервисе Wink.
Сериал Дикая Роза (1987) 1 сезон 51 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЭАРежиссёр
Эрнесто
Арреола
- БШРежиссёр
Беатрис
Шеридан
- ВКАктриса
Вероника
Кастро
- ГКАктёр
Гильермо
Капетильо
- НСАктриса
Нинон
Севилья
- РФАктриса
Рената
Флорес
- ЛСАктриса
Лаура
Сапата
- АКАктёр
Армандо
Кальво
- МЛАктриса
Мариана
Леви
- АТАктёр
Ари
Тельч
- МГАктриса
Магда
Гусман
- ИЛАктриса
Ирма
Лосано
- АССценарист
Абель
Сантакрус
- АНПродюсер
Анхельи
Несма
- ВППродюсер
Валентин
Пимштейн
- Актриса дубляжа
Наталья
Варлей
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ЕААктриса дубляжа
Елена
Астафьева
- ЭАОператор
Эрнесто
Арреола
- ХАКомпозитор
Хосе
Антонио «Потро» Фариас