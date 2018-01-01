Дикая Роза (1987) (сериал, 1987) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Дикая Роза (1987). Серия 34
Дикая Роза (1987)
1-й сезон
34-я серия

9.11987, Rosa salvaje
Драма, Комедия18+

Богатый наследник женится на бедной красавице и приводит девушку в семью, где ей не рады. Мегапопулярная на постсоветском пространстве мексиканская мыльная опера «Дикая Роза» — сериал с Викторией Кастро, звездой «Богатые тоже плачут», в главной роли.

Роза Гарсия выросла в бедности, но благодаря бойкому характеру никогда не давала себя в обиду. Из-за ее пацанских манер, любви к футболу и мужскому стилю в одежде ее прозвали Дикой. Однажды Роза оказалась в зажиточном районе города и забрела в сад богачей Линаресов, где попробовала сорвать сливы. Но воришку поймали, и, если бы не благородный хозяин Рикардо, пришлось бы ей отправиться в полицию. Роза сразу понимает, что влюбилась. А Рикардо как раз задумывает взять в жены первую попавшуюся девушку, чтобы насолить своим сестрам, мечтающим женить его на богатой наследнице. Так Роза переезжает в поместье семейства Линарес. Этот красивый и своенравный цветок тут же со всех сторон окружают интриги, но, к счастью, у него есть шипы.

Что будет, когда Роза узнает о том, что поначалу Рикардо не был в нее влюблен? Какие испытания ждут пару? Об этом расскажет «Дикая Роза» — смотреть все серии сериала можно на видеосервисе Wink.

Страна
Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

