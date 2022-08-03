Девушка с персиками. Серия 3
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Девушка с персиками
1-й сезон
3-я серия

Девушка с персиками (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Девушка с персиками. Серия 3
Мелодрама18+

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О сериале

Аня — простая деревенская девушка, которая зарабатывает на жизнь тем, что продает персики. Однажды, возвращаясь домой, она встречает богатого парня Рому, который просит ее показать дорогу. Девушка соглашается и садится к нему в машину, однако из-за быстрой езды они попадают в аварию, в результате которой Аня оказывается прикованной к инвалидному креслу.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb