Аня — простая деревенская девушка, которая зарабатывает на жизнь тем, что продает персики. Однажды, возвращаясь домой, она встречает богатого парня Рому, который просит ее показать дорогу. Девушка соглашается и садится к нему в машину, однако из-за быстрой езды они попадают в аварию, в результате которой Аня оказывается прикованной к инвалидному креслу.

