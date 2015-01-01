Девушка, которая видит запахи (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Naemsaereul boneun sonyeo
Мелодрамы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 5Бе�сплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Он и она. Она потеряла память, когда погибли родители, а сама она попала под колеса машины. Однако взамен её наделили удивительной способностью видеть запахи. Это добавило красок и проблем в и без того непростую жизнь. Он в тот же несчастливый день потерял сестру и с тех самых пор не терял надежды найти убийцу. Но судьба преподнесла подарок и ему — он совершенно не чувствует боли. Им суждено встретиться.
Сериал Девушка, которая видит запахи 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb