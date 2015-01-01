Девушка, которая видит запахи (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Он и она. Она потеряла память, когда погибли родители, а сама она попала под колеса машины. Однако взамен её наделили удивительной способностью видеть запахи. Это добавило красок и проблем в и без того непростую жизнь. Он в тот же несчастливый день потерял сестру и с тех самых пор не терял надежды найти убийцу. Но судьба преподнесла подарок и ему — он совершенно не чувствует боли. Им суждено встретиться.





