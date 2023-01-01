Девушка, которая видит запахи (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня захватывающей дорамы Чхве Ын Соль по возвращению домой наткнулась на маньяка, который убил ее родителей и собирался избавиться от нежеланного свидетеля. Девушка смогла убежать от убийцы, но попала под машину и впала в кому. В это время младшую сестру полицейского Чхве Му Гака, которую звали точно также как главную героиню, убивают в больнице. Спустя длительное время Ын Соль приходит в себя, но совершенно ничего не помнит, однако девушка обрела уникальную способность — она видит запахи.



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