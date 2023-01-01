Девушка, которая видит запахи (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Naemsaereul boneun sonyeo 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
�Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Девушка, которая видит запахи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главная героиня захватывающей дорамы Чхве Ын Соль по возвращению домой наткнулась на маньяка, который убил ее родителей и собирался избавиться от нежеланного свидетеля. Девушка смогла убежать от убийцы, но попала под машину и впала в кому. В это время младшую сестру полицейского Чхве Му Гака, которую звали точно также как главную героиню, убивают в больнице. Спустя длительное время Ын Соль приходит в себя, но совершенно ничего не помнит, однако девушка обрела уникальную способность — она видит запахи.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb