Девушка, которая видит запахи (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Девушка, которая видит запахи. Сезон 1. Серия 4
Девушка, которая видит запахи
1-й сезон
4-я серия

9.22015, Naemsaereul boneun sonyeo
Мелодрама, Комедия16+

Он и она. Она потеряла память, когда погибли родители, а сама она попала под колеса машины. Однако взамен её наделили удивительной способностью видеть запахи. Это добавило красок и проблем в и без того непростую жизнь. Он в тот же несчастливый день потерял сестру и с тех самых пор не терял надежды найти убийцу. Но судьба преподнесла подарок и ему — он совершенно не чувствует боли. Им суждено встретиться.

Южная Корея
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
57 мин / 00:57

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb