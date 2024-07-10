Когда болеют дети, для родителей начинается самый сложный период. Ведь порой малыши не могут сами сказать, что у них болит. И это делает диагностику более сложной. Ведь многие заболевания у детей протекают иначе, чем у взрослых.



Разобраться с детскими проблемами поможет доктор Митюшин Илья Леонидович. Он приезжает к детям известных людей (Настя Макаревич, Ирина и Сосо Павлиашвили и др.) и обсуждает их проблемы.

