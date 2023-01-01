Детский доктор
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Детский доктор

Детский доктор (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Детский доктор 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда болеют дети, для родителей начинается самый сложный период. Ведь порой малыши не могут сами сказать, что у них болит. И это делает диагностику более сложной. Ведь многие заболевания у детей протекают иначе, чем у взрослых.

Разобраться с детскими проблемами поможет доктор Митюшин Илья Леонидович. Он приезжает к детям известных людей (Настя Макаревич, Ирина и Сосо Павлиашвили и др.) и обсуждает их проблемы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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