Детский доктор. Сезон 1. Серия 5
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Детский доктор
1-й сезон
5-я серия

Детский доктор (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2006, Детский доктор. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда болеют дети, для родителей начинается самый сложный период. Ведь порой малыши не могут сами сказать, что у них болит. И это делает диагностику более сложной. Ведь многие заболевания у детей протекают иначе, чем у взрослых.

Разобраться с детскими проблемами поможет доктор Митюшин Илья Леонидович. Он приезжает к детям известных людей (Настя Макаревич, Ирина и Сосо Павлиашвили и др.) и обсуждает их проблемы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

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