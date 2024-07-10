WinkСериалыДетский доктор1-й сезон1-я серия
Детский доктор (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2006, Детский доктор. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+21 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+21 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+11 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+11 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+11 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+22 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+20 мин
Детский доктор
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
О сериале
Когда болеют дети, для родителей начинается самый сложный период. Ведь порой малыши не могут сами сказать, что у них болит. И это делает диагностику более сложной. Ведь многие заболевания у детей протекают иначе, чем у взрослых.
Разобраться с детскими проблемами поможет доктор Митюшин Илья Леонидович. Он приезжает к детям известных людей (Настя Макаревич, Ирина и Сосо Павлиашвили и др.) и обсуждает их проблемы.