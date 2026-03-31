Глава цифровой корпорации оказывается втянут в сложные отношения с психотерапевтом, которая использует полученную от клиентов информацию в своих целях. Остросюжетное драмеди «Дерзость» — сериал от Джонатана Глэтцера, работавшего над «Наследниками» и «Лучше звоните Солу».



В Калифорнии богатые технократы умеют придумывать себе приключения, и Дункан Парк не исключение. Он руководит компанией Hypergnosis, занимающейся сбором пользовательских данных для алгоритмов. Корпорация давно входит в число лидеров Кремниевой долины, а Дункан и вовсе считает себя непотопляемым. Однако вскоре ему приходится столкнуться с утечкой данных, которая подводит его компанию к настоящей катастрофе. Не поддаться отчаянию и панике ему помогает психотерапевт Джоанн Фелдер. Вместе они обращаются к магнату Карлу Бардольфу, но оказывается, что тот настроен агрессивно и едва ли сможет им помочь. Так необычному дуэту придется справляться с последствиями и рисками самостоятельно.



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