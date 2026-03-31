Дерзость (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Глава цифровой корпорации оказывается втянут в сложные отношения с психотерапевтом, которая использует полученную от клиентов информацию в своих целях. Остросюжетное драмеди «Дерзость» — сериал от Джонатана Глэтцера, работавшего над «Наследниками» и «Лучше звоните Солу».
В Калифорнии богатые технократы умеют придумывать себе приключения, и Дункан Парк не исключение. Он руководит компанией Hypergnosis, занимающейся сбором пользовательских данных для алгоритмов. Корпорация давно входит в число лидеров Кремниевой долины, а Дункан и вовсе считает себя непотопляемым. Однако вскоре ему приходится столкнуться с утечкой данных, которая подводит его компанию к настоящей катастрофе. Не поддаться отчаянию и панике ему помогает психотерапевт Джоанн Фелдер. Вместе они обращаются к магнату Карлу Бардольфу, но оказывается, что тот настроен агрессивно и едва ли сможет им помочь. Так необычному дуэту придется справляться с последствиями и рисками самостоятельно.
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Рейтинг
- ЛФРежиссёр
Люси
Форбс
- АБРежиссёр
Александр
Буоно
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актёр
Зак
Галифианакис
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- МРАктриса
Миган
Рат
- Актёр
Роб
Кордри
- ДМАктриса
Джессика
Маклауд
- РБАктриса
Рукия
Бернард
- АТАктриса
Ава
Телек
- ЭБАктёр
Эндрю
Бушелл
- АРАктриса
Арлина
Родригес
- КЛАктёр
Кертис
Льюм
- СЧПродюсер
Семи
Челлас
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ДКМонтажёр
Джордан
Ким
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс