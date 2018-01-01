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Дерзость
Актёры и съёмочная группа сериала «Дерзость»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дерзость»

Режиссёры

Люси Форбс

Люси Форбс

Lucy Forbes
Режиссёр
Александр Буоно

Александр Буоно

Alexander Buono
Режиссёр
Дэниэл Грэй Лонгино

Дэниэл Грэй Лонгино

Daniel Gray Longino
Режиссёр
Дэниэл Сакхайм

Дэниэл Сакхайм

Daniel Sackheim
Режиссёр

Актёры

Билли Магнуссен

Билли Магнуссен

Billy Magnussen
АктёрDuncan
Зак Галифианакис

Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрCarl Bardolph
Люси Панч

Люси Панч

Lucy Punch
АктрисаLili Park-Hoffsteader
Саймон Хелберг

Саймон Хелберг

Simon Helberg
АктёрMartin Phister
Сара Голдберг

Сара Голдберг

Sarah Goldberg
АктрисаJoanne Felder
Пол Адельштейн

Пол Адельштейн

Paul Adelstein
АктёрDr. Gary Felder
Миган Рат

Миган Рат

Meaghan Rath
АктрисаAnushka Bhattachera-Phister
Роб Кордри

Роб Кордри

Rob Corddry
АктёрTom Ruffage
Джессика Маклауд

Джессика Маклауд

Jess McLeod
АктрисаHarper
Рукия Бернард

Рукия Бернард

Rukiya Bernard
АктрисаBeatrice Webb
Ава Телек

Ава Телек

Ava Telek
АктрисаJamison Park-Hoffsteader
Эндрю Бушелл

Эндрю Бушелл

Andrew Bushell
АктёрJeffery Carter
Арлина Родригес

Арлина Родригес

Arlina Rodriguez
АктрисаThelma
Кертис Льюм

Кертис Льюм

Curtis Lum
АктёрTim Kwan

Продюсеры

Семи Челлас

Семи Челлас

Semi Chellas
Продюсер

Художники

Марк Уайт

Марк Уайт

Mark White
Художник

Монтажёры

Джордан Ким

Джордан Ким

Jordan Kim
Монтажёр

Операторы

Ричард Рутковски

Ричард Рутковски

Richard Rutkowski
Оператор

Композиторы

Дэнни Бенси

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор