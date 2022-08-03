Демоны Да Винчи (сериал, 2014) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

