Давай поженимся. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Давай поженимся
1-й сезон
7-я серия
8.62024, GyeolhonhaeYOU
Мелодрама, Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Давай поженимся (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывшая сваха пытается найти закоренелому холостяку жену. Смотреть «Давай поженимся» будет интересно поклонникам корейских романтических дорам о любви двух людей, которые на первый взгляд совсем друг другу не подходят.

Госслужащая Чон Хана сознательно избегает отношений и уверена, что в современном мире традиционный брак стал не нужен. Ей гораздо интереснее карьера. Когда начальник переводит ее на спецпроект мэра города по увеличению количества свадеб, ей поручают найти пару для Пон Чхольхи — холостяка-рабочего, о котором недавно сняли документальный фильм. Он живет на острове, растит племянника и племянницу и совсем не интересуется женитьбой. Задача не из легких, и Хана понимает, что тут ей пригодиться опыт брачного агентства, о работе в котором она предпочла бы забыть.

Сможет ли она уговорить одиночку принять участие в программе? Включайте дораму «Давай поженимся» онлайн на нашем видеосервисе Wink, и узнайте, к чему приведут ее попытки.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb