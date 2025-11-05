Давай поженимся (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Бывшая сваха пытается найти закоренелому холостяку жену. Смотреть «Давай поженимся» будет интересно поклонникам корейских романтических дорам о любви двух людей, которые на первый взгляд совсем друг другу не подходят.



Госслужащая Чон Хана сознательно избегает отношений и уверена, что в современном мире традиционный брак стал не нужен. Ей гораздо интереснее карьера. Когда начальник переводит ее на спецпроект мэра города по увеличению количества свадеб, ей поручают найти пару для Пон Чхольхи — холостяка-рабочего, о котором недавно сняли документальный фильм. Он живет на острове, растит племянника и племянницу и совсем не интересуется женитьбой. Задача не из легких, и Хана понимает, что тут ей пригодиться опыт брачного агентства, о работе в котором она предпочла бы забыть.



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