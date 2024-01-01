Давай поженимся (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Давай поженимся. Сезон 1. Серия 2
2024, GyeolhonhaeYOU
Мелодрама, Комедия16+

Контент станет доступным 01.11.2025

Разнорабочий Пон Чхоль-хи живёт на острове и в одиночку растит двух маленьких племянников. Парень и не задумывается о создании собственной семьи, когда госслужащая Чон Ха-на в рамках государственной программы по повышению количества браков начинает убеждать его в необходимости женитьбы. У девушки имеется корыстный интерес: если она успешно выполнит задание, и Чхоль-хи женится, её переведут в другой отдел.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.6 IMDb