Давай поженимся (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Разнорабочий Пон Чхоль-хи живёт на острове и в одиночку растит двух маленьких племянников. Парень и не задумывается о создании собственной семьи, когда госслужащая Чон Ха-на в рамках государственной программы по повышению количества браков начинает убеждать его в необходимости женитьбы. У девушки имеется корыстный интерес: если она успешно выполнит задание, и Чхоль-хи женится, её переведут в другой отдел.



