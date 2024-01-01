Дандадан (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Абсурдное и смешное аниме о том, как инопланетяне и призраки стали соседями людей. Смотрите сериал «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink. «Дандадан» — аниме, созданное на основе одноименной манги.



Школьник Кэн Такакура убежден, что внеземные цивилизации существуют, но не верит в духов. Однажды он встречает Момо Аясе — внучку медиума, признающую существование призраков, но скептически относящуюся к историям про инопланетян. В попытке переубедить друг друга молодые люди вступают в спор и отправляются по разным паранормальным и оккультным местам в поисках доказательств своих идей. К их удивлению, оказалось, что они оба правы. Теперь Кэну и Момо придется объединить усилия, чтобы дать отпор паранормально-мистическому миру и спасти людей.



Удастся ли школьникам одержать победу в битве со сверхъестественным? Узнаете, если посмотрите это безумное и захватывающее аниме «Дандадан» (2024) в подписке Amediateka на сервисе Wink.



Сериал Дандадан 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.