Дандадан (сериал, 2024) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
Контент станет доступным 18.09.2025
О сериале
Возвращение в мир безумного аниме-хита, где граница между мистикой и реальностью растворяется, словно туман в лучах инопланетного корабля. Смотрите 2 сезон аниме «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Во втором сезоне вас ждут новые приключения с Момо, которая верит в духов, но смеется над «зелеными человечками», и Кэном, известным как Конспирун, фанатом теорий заговора и НЛО. В первой части ребята спорили так яростно, что случайно открыли портал в мир, где существуют и призраки, и инопланетяне. На этот раз друг детства Момо, Дзидзи, неожиданно сталкивается с древним проклятием. В его доме появляется зловещее существо, которое вселяется в юношу, сплетая паутину его страхов. Чтобы спасти Дзидзи, Момо и Кэн должны отправиться в прошлое, где ритуалы жертвоприношений переплетаются с инопланетными артефактами.
Приготовьтесь к тому, что 2 сезон «Дандадан» (2025) не оставит камня на камне от вашего спокойствия. И да, пристегните ремни — турбо-бабка снова придет на помощь героям! Смотрите 2 сезон аниме «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Сериал Дандадан 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Абель
Гонгора
- МТАктриса
Мию
Томита
- АЯАктриса
Ая
Яманэ
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- МТАктриса
Маюми
Танака
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- КМАктриса
Каори
Маэда
- КСАктёр
Кодзи
Сэки
- ЮМАктриса
Юкико
Мотоёси
- АСАктриса
Аянэ
Сакура
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХКПродюсер
Хироси
Камэи
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ДХХудожник
Дзюнъити
Хигаси
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- КУКомпозитор
Кэнсукэ
Усио