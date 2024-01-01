Дандадан (сериал, 2024) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Возвращение в мир безумного аниме-хита, где граница между мистикой и реальностью растворяется, словно туман в лучах инопланетного корабля. Смотрите 2 сезон аниме «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink!



Во втором сезоне вас ждут новые приключения с Момо, которая верит в духов, но смеется над «зелеными человечками», и Кэном, известным как Конспирун, фанатом теорий заговора и НЛО. В первой части ребята спорили так яростно, что случайно открыли портал в мир, где существуют и призраки, и инопланетяне. На этот раз друг детства Момо, Дзидзи, неожиданно сталкивается с древним проклятием. В его доме появляется зловещее существо, которое вселяется в юношу, сплетая паутину его страхов. Чтобы спасти Дзидзи, Момо и Кэн должны отправиться в прошлое, где ритуалы жертвоприношений переплетаются с инопланетными артефактами.



Приготовьтесь к тому, что 2 сезон «Дандадан» (2025) не оставит камня на камне от вашего спокойствия. И да, пристегните ремни — турбо-бабка снова придет на помощь героям!



Сериал Дандадан 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.