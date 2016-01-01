Чужестранка. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Чужестранка
2-й сезон
4-я серия
9.62016, Outlander
Фэнтези, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Чужестранка (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры из 40-х годов XX века, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743-й год. Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка должна найти возможность выжить и вернуться обратно в будущее, где остался ее муж Фрэнк Рэндалл. Чтобы спастись в неизвестном и незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти замуж за Джейми Фрейзера, галантного шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.

Сериал Чужестранка 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужестранка»