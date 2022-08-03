Чужестранка
Чужестранка (сериал, 2014) смотреть онлайн

О сериале

Историко-фантастическая драма «Чужестранка» — сериал, в основу которого лег цикл романов американской писательницы Дианы Гэблдон.

Военная медсестра Клэр Рэндалл после окончания Второй мировой войны приезжает в Шотландию и неожиданно для себя переносится на два столетия назад — и 1945 года в 1743-й. Прошлое оказывается столь же опасным и недружелюбным, как и настоящее: здесь ведется жестокая борьба за власть, а клановые разборки угрожают жизни Клэр. Все меняет знакомство с молодым горцем Джейми Фрейзером — он становится для девушки не только защитником, но и новой любовью. Вот только в XX веке Клэр тоже ждет мужчина, и необходимость выбирать разрывает ей сердце.

Если ищете кино, которое с головой погрузит вас в атмосферу Шотландии XVIII века, и подарит захватывающую историю, где нет простых решений, но есть красивая любовь, вы наверняка получите огромное удовольствие, если решите смотреть «Чужестранка».

