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Чупи в школе (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн
7.52016, T'choupi à l'école
Мультсериалы0+
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О сериале
Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.
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СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.6 IMDb