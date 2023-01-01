Чупи в школе
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Чупи в школе

Чупи в школе (мультсериал, 2013) смотреть онлайн

7.52013, T'choupi à l'école 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.

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Рейтинг

7.6 IMDb