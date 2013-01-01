WinkДетямЧупи в школе1-й сезон27-я серия
Чупи в школе (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн
7.52013, T'choupi à l'école
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.6 IMDb