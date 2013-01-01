Чупи в школе (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.

