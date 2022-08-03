WinkДетямЧупи в школе1-й сезон10-я серия
Чупи в школе (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
7.52013, T'choupi à l'école
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале
Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.4 IMDb