Чупи в школе. Сезон 2. Серия 18
Wink
Детям
Чупи в школе
2-й сезон
18-я серия

Чупи в школе (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

7.52016, T'choupi à l'école
Мультсериалы0+

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Сюжет

Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 IMDb