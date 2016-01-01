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Чупи в школе (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн
7.52016, T'choupi à l'école
Мультсериалы0+
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Сюжет
Маленький пингвиненок Чупи вступает в важнейшую пору своей жизни — ему предстоит пойти в школу. Малыш ужасно напуган, но на деле всe оказывается не так уж страшно. Чупи встречает новых друзей среди одноклассников. Каждый день ребят наполнен удивительными открытиями и яркими впечатлениями.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.6 IMDb