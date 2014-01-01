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Чудотворец
1-й сезон
4-я серия

Чудотворец (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Чудотворец. Сезон 1. Серия 4
Драма12+

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О сериале

СССР, конец 80-х. Рассказ о противостоянии двух опытных экстрасенсов, Николая Арбенина и Виктора Ставицкого, противостоянии, начавшемся с их попыток завоевать сердце женщины.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чудотворец»