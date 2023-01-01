Чосонский адвокат (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+69 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+69 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+67 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+66 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+68 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+67 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+68 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+69 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Чосонский адвокат
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Чосонский адвокат
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Талантливый адвокат мстит за смерть родителей и привлекает внимание прекрасной принцессы. Историческая дорама, действие которой происходит в вымышленной версии Кореи. Кан Хансу приезжает в столицу Чосона, чтобы строить адвокатскую карьеру. Он отлично знает законы, обладает фотографической памятью, невероятно красноречив и выигрывает все судебные дела. Однако им движет единственная цель — месть. Хансу ищет людей, убивших его отца за преступление, которое тот не совершал. Эти же негодяи разделались с матерью Хансу и выдали ее смерть за самоубийство. Первое же дело, за которое берется Хансу, наносит непоправимый урон крупному объединению торговцев, из-за чего одаренным адвокатом начинает интересоваться принцесса Енчжу. Дорама «Чосонский адвокат» 2023 года расскажет, к чему приведет этот необычный союз. Смотреть сериал онлайн с русской озвучкой можно уже сейчас только на Wink!
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