Чосонский адвокат (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Талантливый адвокат мстит за смерть родителей и привлекает внимание прекрасной принцессы. Историческая дорама, действие которой происходит в вымышленной версии Кореи. Кан Хансу приезжает в столицу Чосона, чтобы строить адвокатскую карьеру. Он отлично знает законы, обладает фотографической памятью, невероятно красноречив и выигрывает все судебные дела. Однако им движет единственная цель — месть. Хансу ищет людей, убивших его отца за преступление, которое тот не совершал. Эти же негодяи разделались с матерью Хансу и выдали ее смерть за самоубийство. Первое же дело, за которое берется Хансу, наносит непоправимый урон крупному объединению торговцев, из-за чего одаренным адвокатом начинает интересоваться принцесса Енчжу. Дорама «Чосонский адвокат» 2023 года расскажет, к чему приведет этот необычный союз.


