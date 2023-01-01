WinkСериалыЧосонский адвокатАктёры и съёмочная группа сериала «Чосонский адвокат»
Актёры и съёмочная группа сериала «Чосонский адвокат»
Актёры
АктёрKang Han-soo
У До-хванWoo Do-hwan
АктрисаLee Yeonju / So-won
ПонаBona
АктёрYoo Ji-seon
Чха Хаг-ёнCha Hak-yeon
АктёрDong-chi
Ли Гю-сонLee Gyoo-seong
АктрисаLady Hong
Щин Дон-миShin Dong-mi
АктёрYoo Je-se
Чхон Хо-джинCheon Ho-jin
АктёрKing Lee Hyul
Сон Гон-хиSong Geon-hee
АктёрKim Ji-ho
Кан Хён-оKang Hyeon-oh
АктёрChoi Yoon
Ли Щи-хуLee Shi-hoo
АктёрLee Yeon-joo's father