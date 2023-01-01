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Чосонский адвокат
Актёры и съёмочная группа сериала «Чосонский адвокат»

Актёры и съёмочная группа сериала «Чосонский адвокат»

Режиссёры

Ким Сын-хо

Ким Сын-хо

Kim Seung-ho
Режиссёр
Ли Хан-джун

Ли Хан-джун

Lee Han-joon
Режиссёр

Актёры

У До-хван

У До-хван

Woo Do-hwan
АктёрKang Han-soo
Пона

Пона

Bona
АктрисаLee Yeonju / So-won
Чха Хаг-ён

Чха Хаг-ён

Cha Hak-yeon
АктёрYoo Ji-seon
Ли Гю-сон

Ли Гю-сон

Lee Gyoo-seong
АктёрDong-chi
Щин Дон-ми

Щин Дон-ми

Shin Dong-mi
АктрисаLady Hong
Чхон Хо-джин

Чхон Хо-джин

Cheon Ho-jin
АктёрYoo Je-se
Сон Гон-хи

Сон Гон-хи

Song Geon-hee
АктёрKing Lee Hyul
Кан Хён-о

Кан Хён-о

Kang Hyeon-oh
АктёрKim Ji-ho
Ли Щи-ху

Ли Щи-ху

Lee Shi-hoo
АктёрChoi Yoon
Хан Мин

Хан Мин

Han Min
АктёрLee Yeon-joo's father

Сценаристы

Чхве Джин-ён

Чхве Джин-ён

Choi Jin-yeong
Сценарист