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Чип и Дейл спешат на помощь
3-й сезон
8-я серия

Чип и Дейл спешат на помощь (сериал, 1989) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

1989, Chip 'n' Dale Rescue Rangers
6+

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Сюжет

Чип и Дейл — самые большие шалуны, которых когда-либо создавала студия Дисней. Эти милые и очаровательные бурундучки вечно попадают в неприятности.

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Информация

Страна
США
Качество
SD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»