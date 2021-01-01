Черная свадьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Черная свадьба
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- 18+45 мин
Черная свадьба
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Черная свадьба
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Черная свадьба
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Черная свадьба
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Черная свадьба
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Черная свадьба
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+45 мин
Черная свадьба
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Черная свадьба
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Следователь пытается выяснить, почему мирный сельский житель совершил массовое убийство, в увлекательном детективном сериале из Сербии. Тихое поселение в Восточной Сербии сотрясает страшное происшествие – добропорядочный семьянин Митар Стоич берет в заложницы прохожую, предварительно расстреляв жену, тещу и нескольких односельчан. В кафе, где мужчина удерживает несчастную, и�з Белграда пребывает оперативник разведывательного управления безопасности Петар Чирич. Он пытается уговорить Стоича сдаться, но тот внезапно впадает в кому. Так начинается едва ли не самое загадочное расследование в карьере Чирича, окутанное мистикой и приветами из 1970-х.
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