WinkСериалыЧерная свадьба1-й сезон2-я серия
Черная свадьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.62021, Черная свадьба. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Следователь пытается выяснить, почему мирный сельский житель совершил массовое убийство, в увлекательном детективном сериале из Сербии. Тихое поселение в Восточной Сербии сотрясает страшное происшествие – добропорядочный семьянин Митар Стоич берет в заложницы прохожую, предварительно расстреляв жену, тещу и нескольких односельчан. В кафе, где мужчина удерживает несчастную, из Белграда пребывает оперативник разведывательного управления безопасности Петар Чирич. Он пытается уговорить Стоича сдаться, но тот внезапно впадает в кому. Так начинается едва ли не самое загадочное расследование в карьере Чирича, окутанное мистикой и приветами из 1970-х.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- УФАктёр
Уликс
Фехмию
- ЕДАктриса
Елена
Джокич
- НКАктёр
Никола
Койо
- АДАктриса
Анастасия
Джурович
- СШАктёр
Славко
Штимац
- НМАктёр
Небойша
Милованович
- ЕСАктриса
Елена
Ступлянин
- ТМАктёр
Тони
Михайловский
- ФДАктёр
Филип
Джурич
- БТАктриса
Борка
Томович
- АРСценарист
Александр
Радивоевич
- ИМПродюсер
Ивана
Микович
- МСПродюсер
Миодраг
Стеванович
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- БККомпозитор
Бильяна
Крстич