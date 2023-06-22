Следователь пытается выяснить, почему мирный сельский житель совершил массовое убийство, в увлекательном детективном сериале из Сербии. Тихое поселение в Восточной Сербии сотрясает страшное происшествие – добропорядочный семьянин Митар Стоич берет в заложницы прохожую, предварительно расстреляв жену, тещу и нескольких односельчан. В кафе, где мужчина удерживает несчастную, из Белграда пребывает оперативник разведывательного управления безопасности Петар Чирич. Он пытается уговорить Стоича сдаться, но тот внезапно впадает в кому. Так начинается едва ли не самое загадочное расследование в карьере Чирича, окутанное мистикой и приветами из 1970-х.

