Черная свадьба. Сезон 1. Серия 10
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Черная свадьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.62021, Черная свадьба. Сезон 1. Серия 10
Триллер, Детектив18+

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О сериале

Следователь пытается выяснить, почему мирный сельский житель совершил массовое убийство, в увлекательном детективном сериале из Сербии. Тихое поселение в Восточной Сербии сотрясает страшное происшествие – добропорядочный семьянин Митар Стоич берет в заложницы прохожую, предварительно расстреляв жену, тещу и нескольких односельчан. В кафе, где мужчина удерживает несчастную, из Белграда пребывает оперативник разведывательного управления безопасности Петар Чирич. Он пытается уговорить Стоича сдаться, но тот внезапно впадает в кому. Так начинается едва ли не самое загадочное расследование в карьере Чирича, окутанное мистикой и приветами из 1970-х.

Страна
Сербия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная свадьба»