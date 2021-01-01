Человек, который упал на Землю (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Пришелец пытается спасти Землю и родную планету от климатической катастрофы. Чиветель Эджиофор в продолжении одноименного фантастического фильма с Дэвидом Боуи от продюсера «Звездного пути».



Инопланетянин по имени Фарадэй прибыл на Землю с важной миссией. Его родина, планета Антея, находится на грани вымирания, и та же самая участь грозит и нашему миру. Фарадэй должен найти схему устройства, способного обеспечить водой обе планеты. Для этого ему понадобится помощь ученой по имени Джастин Фоллс, чьи исследования содержали алгоритмы для создания подобного механизма. Правда, Фоллс давно забросила науку, все свое время посвятив заботе о больном отце и дочери.



Сможет ли Фарадей уговорить ее присоединиться к его миссии, расскажет «Человек, который упал на Землю» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.



