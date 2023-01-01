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Человек, который упал на Землю
Актёры и съёмочная группа сериала «Человек, который упал на Землю»

Актёры и съёмочная группа сериала «Человек, который упал на Землю»

Режиссёры

Алекс Куртцман

Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Режиссёр
Сара Хардинг

Сара Хардинг

Sarah Harding
Режиссёр
Олатунде Осунсанми

Олатунде Осунсанми

Olatunde Osunsanmi
Режиссёр

Актёры

Чиветель Эджиофор

Чиветель Эджиофор

Chiwetel Ejiofor
АктёрFaraday
Наоми Харрис

Наоми Харрис

Naomie Harris
АктрисаJustin Falls
Кларк Питерс

Кларк Питерс

Clarke Peters
АктёрJosiah Falls
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрThomas Newton
Джимми Симпсон

Джимми Симпсон

Jimmi Simpson
АктёрSpencer Clay
Соня Кэссиди

Соня Кэссиди

Sonya Cassidy
АктрисаEdie Flood
Жуана Рибейру

Жуана Рибейру

Joana Ribeiro
АктрисаLisa Dominguez
Роб Делани

Роб Делани

Rob Delaney
АктёрHatch Flood
Таня Муди

Таня Муди

Tanya Moodie
АктрисаPortia

Сценаристы

Алекс Куртцман

Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Сценарист
Дженни Люмет

Дженни Люмет

Jenny Lumet
Сценарист
Уолтер Тевис

Уолтер Тевис

Walter Tevis
Сценарист
Джейн Маггс

Джейн Маггс

Jane Maggs
Сценарист

Продюсеры

Джейн Маггс

Джейн Маггс

Jane Maggs
Продюсер

Художники

Джеймс Мерифилд

Джеймс Мерифилд

James Merifield
Художник

Композиторы

Джефф Руссо

Джефф Руссо

Jeff Russo
Композитор