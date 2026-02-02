Чары любви. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Чары любви
1-й сезон
2-я серия
9.22024, Чары любви. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Чары любви (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Красивая и успешная Агата – «правая рука» матери, владелицы крупной компании Инны Покровской. Инна хочет, чтобы дочь вышла замуж за Кирилла Сорина – скоро он станет наследником бизнеса своего отца, что было бы Покровской «на руку». Но Агата любит другого. Узнав о романе с «нищебродом», мать запрещает ей с ним встречаться. Агата с Димой решают тайно пожениться, но не успевают — жених трагически погибает.

Агата тяжело переживает смерть любимого, ее поддерживает бабушка. В откровенном разговоре женщина признается: над их родом висит проклятие – кто их полюбит, тот погибает. Агата должна решить, как ей с этим жить… Вскоре Агата выясняет, что Кирилл Сорин может быть причастен к трагической смерти Димы, и решает отомстить, воспользовавшись своими чарами. Но девушка никак не ожидала, что, встав на путь мести, попадет в ловушку собственных чувств…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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