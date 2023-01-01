Биография

Екатерина Кульчицкая – актриса театра и кино, родилась 12 марта 1977 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в «Час Волкова», «Знаки судьбы», «Балабол», «Призраки Замоскворечья» и др. В 2006 году стала выпускницей ГИТИСа. Участвовала в постановках театра Алексея Рыбникова и Community Stage. Сниматься в кино начала с 2006 года. Первым фильмом Екатерины Кульчицкой стала многосерийная рейтинговая комедия «Счастливы вместе». В том же году актриса снялась в сериале «Детективы». В 2010 году ключевую роль Екатерина Кульчицкая исполнила в одной из серий детектива «Час Волкова» («Искусство и жизнь»). Актриса снялась в популярном ситкоме «Светофор». В 2012 году на экраны вышел многосерийный фильм «Знаки судьбы» с участием актрисы. В 2014 году снялась в сериале «Балабол». Партнерами по съемочной площадке стали К. Юшкевич, К. Разумовская и др. В 2015 году актрисе досталась небольшая роль в многосерийном детективе «Метод». В 2019 году фильмография пополнилась еще несколькими картинами «Призраки Замоскворечья», «Детектив на миллион». Помимо ролей в кино актриса снимается в телерекламе.