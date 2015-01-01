Бумажки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Бумажки. Серия 76
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Сюжет
Необычный развивающий анимационный сериал для юных рукоделов. Бумажные герои — лось Аристотель и его лучший друг дятел Тюк-Тюк — учат маленьких зрителей мастерить поделки из бумаги. В каждой серии — новый урок об окружающей среде и интересный творческий мастер-класс.
Сериал Бумажки 1 сезон 76 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыРазвивающие, Мультсериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АМРежиссёр
Алексей
Миронов
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Лазарев
- Актёр
Андрей
Рожков
- ВВСценарист
Вадим
Воля
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- ЛКСценарист
Леонид
Каганов
- СМСценарист
Светлана
Малашина
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- ВВПродюсер
Вадим
Воля
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- АМХудожник
Ануш
Микаелян
- МММонтажёр
Максим
Максимов
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович