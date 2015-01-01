Бумажки. Серия 64
Wink
Детям
Бумажки
1-й сезон
64-я серия

Бумажки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн

8.72015, Бумажки. Серия 64
Мультсериалы, Развивающие0+

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О сериале

Необычный развивающий анимационный сериал для юных рукоделов. Бумажные герои — лось Аристотель и его лучший друг дятел Тюк-Тюк — учат маленьких зрителей мастерить поделки из бумаги. В каждой серии — новый урок об окружающей среде и интересный творческий мастер-класс.

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Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb