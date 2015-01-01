Бумажки. Серия 30
Wink
Детям
Бумажки
1-й сезон
30-я серия

Бумажки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Бумажки. Серия 30
Мультсериалы, Развивающие0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Необычный развивающий анимационный сериал для юных рукоделов. Бумажные герои — лось Аристотель и его лучший друг дятел Тюк-Тюк — учат маленьких зрителей мастерить поделки из бумаги. В каждой серии — новый урок об окружающей среде и интересный творческий мастер-класс.

Сериал Бумажки 1 сезон 30 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Развивающие, Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb