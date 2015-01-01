Бумажки. Серия 65
Бумажки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн

Мультсериалы, Развивающие0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Необычный развивающий анимационный сериал для юных рукоделов. Бумажные герои — лось Аристотель и его лучший друг дятел Тюк-Тюк — учат маленьких зрителей мастерить поделки из бумаги. В каждой серии — новый урок об окружающей среде и интересный творческий мастер-класс.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb