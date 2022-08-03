Бумажки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Необычный развивающий анимационный сериал для юных рукоделов. Бумажные герои — лось Аристотель и его лучший друг дятел Тюк-Тюк — учат маленьких зрителей мастерить поделки из бумаги. В каждой серии — новый урок об окружающей среде и интересный творческий мастер-класс.
СтранаРоссия
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
