Буду жить (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Спустя 12 лет в свой родной приморский город возвращается бывший спецназовец Макар Воронов. В городе его никто не ждет. Родные Макара давно умерли. Единственная любовь, Анна, вышла замуж за бывшего друга и соперника Макара Дмитрия Романова.



Макар хочет начать жизнь с чистого листа, но это оказывается не так просто. Город опутан криминальными сетями семьи Романовых – Дмитрия и его отца, «хозяев» города. Бандиты Романовых творят, что хотят. На полицию у людей надежды нет. Страх и неверие в возможность что-либо изменить поселились в сердцах горожан. Макар - единственный, кто не готов подчиниться установленным в городе порядкам. Он бросает вызов этой порочной системе и постепенно становится в городе популярным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту.



